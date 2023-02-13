Россия нарастила экспорт нефти в 2022 году, но сократила продажи угля

Экспорт нефти из России в 2022 году вырос на 7,6% год к году, а экспорт угля снизился на 7,5%. В то же время, Россия нарастила продажу угля в Китай на 11,2%, а в Индию – почти в 2,5 раза, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

«По итогам 2022 г. добыча нефти в России составила 535,2 млн т, что на 2% больше, чем в предыдущем году. Экспорт вырос на 7,6% до 242 млн т. Переработка практически достигла 272 млн т, это на 3% ниже показателя прошлого года», – написал Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика».

При этом, модернизированные НПЗ стали производить больше автомобильного бензина (на 4,4%) и дизтоплива (на 6%). Внутренний рынок был надежно обеспечен топливом в течение всего года, а цена на бензин установилась вдвое ниже, чем в среднем в Европе.

Россия продолжает искать внешние рынки, а пока более 80% экспортной нефти и 75% нефтепродуктов планируется направить в дружественные страны.

Экспорт угля тоже переориентируют в этом направлении, хотя общий объем поставок снизился на 7,5%. За год в Китай отправили 59,52 млн т угля (+11,2% к 2021 г.), в Индию – 16,7 млн т (+147,8% к 2021 г.). Поставки на внутренний рынок тоже выросли: на 12,2%, до 172,42 млн т.

Всего в 2022 году было добыто 443,6 млн т угля, что чуть больше показателей 2021 года.

По данным ОАО «РЖД», объем перевозок грузов в восточном направлении (80 млн тонн) впервые в истории превысил объем грузоперевозок на запад (76 млн тонн).

Москва, Наталья Рязанова

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