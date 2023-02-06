РЖД впервые перевезла на восток больше грузов, чем на запад

Объем перевозок грузов в восточном направлении впервые в истории превысил объем грузоперевозок на запад. В 2022 году ОАО «РЖД» установила абсолютный рекорд по обороту грузов и пассажиров, заявил глава компании Олег Белозеров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Экономика развернулась на Восток: первый раз за всю историю экономики железных дорог объём перевозки на Восток превысил объём перевозки на Запад. 80 млн – на Восток, 76 млн – на Запад, это тенденция именно второго полугодия», – сказал Белозеров, озвучивая итоги работы в 2022 году.

Он отметил, что компания выполнила поручение президента, хотя в первом полугодии объем перевозок на восток был провальным. Ужесточение санкций против России повлияло и на грузоперевозки: логистика стала «очень сложная, практически индивидуальная». При этом, 87% всего грузооборота в РФ приходятся на железные дороги.

«Грузооборот, пассажирооборот – если это сложить, абсолютный рекорд. Исторически складываем с 1988 годом – тогда был свой рекорд в России – превысили почти на 25%, 2021 год превысили на 0,8%. Может быть, цифра небольшая, но, учитывая волатильность 2022 года, очень важная», – добавил глава «РЖД».

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Европа проводит жесткую политику отказа от российских энергоносителей. Россия переориентирует поставки на азиатские рынки, но для этого не хватает мощностей трубопроводов. Нефтяные компании впервые с 2016 года вернулись к железнодорожным перевозкам, вступив в конкуренцию с угольщиками за провозные мощности.

Москва, Наталья Рязанова

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