Нефтяники возвращаются к железнодорожным перевозкам из-за нехватки трубопроводов

Для переориентации российской нефти на восток не хватает трубопроводных мощностей. Поэтому на фоне очередных санкций Евросоюза компании собираются вернуться к железнодорожным перевозкам впервые с 2016 года. При этом выход дополнительных нефтяных грузов на Восточный полигон осложнит положение на железной дороге угольщиков, которые и так в этом году вынуждены были уступать дефицитные провозные мощности более маржинальным грузам из европейской части России.

Структура «Транснефти» «Транснефтепродукт» 25 сентября отправила по железной дороге в порт Козьмино пробную партию нефти, принадлежащей «Газпром нефти», объемом 4,4 тысячи тонн, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники. Схема поставок согласована с «Транснефтью» и нефть поставлялась из ее трубопроводной системы. До морского терминала партия дошла 3 октября.

Железнодорожные маршруты, идущие через иркутские станции Зуй и Мегет, а также от Сковородино в направлении Китая или порта Козьмино, активно использовались нефтекомпаниями до 2015 года, когда была запущена вторая очередь нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО-2), продлившая трубу от Сковородино до наливного терминала Козьмино в Находке, тем самым соединив месторождения Восточной Сибири с рынками АТР.

В последние месяцы, с учетом планов Евросоюза по вводу новых санкций, часть железнодорожных мощностей вернулась к работе. В частности, это произошло из-за дефицита трубопроводных мощностей. С учетом роста поставок в Азию система ВСТО работает на максимальной мощности. В августе экспорт трубопроводной нефти из порта Козьмино достиг рекордных 887 тысяч баррелей в сутки (3,71 млн тонн). Летом компания увеличила пропускную способность ВСТО-2 Козьмино с помощью специальных противотурбулентных присадок. По оценкам правительства РФ, это позволит прокачивать дополнительно 7 млн тонн в год.

По словам собеседников издания, заявленный потенциальный объем поставок в год крайне оптимистичен. Добиться этого будет сложно из-за отсутствия скидок на перевозку у РЖД, а также большой загруженности Восточного полигона. Кроме того, на рынке наблюдается дефицит цистерн для перевозки нефти.

Москва, Зоя Осколкова

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