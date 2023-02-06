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Понедельник, 6 февраля 2023, 17:46 мск

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СБУ разыскивает главу РЖД Белозерова

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении и возбуждении уголовного дела главе российских железных дорог Олегу Белозерову.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», его обвиняют в том, что он «способствовал и продолжает способствовать полномасштабному вторжению РФ в Украину».

«Как свидетельствуют материалы следствия, он организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины», – говорится в пресс-релизе СБУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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