СБУ разыскивает главу РЖД Белозерова

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении и возбуждении уголовного дела главе российских железных дорог Олегу Белозерову.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», его обвиняют в том, что он «способствовал и продолжает способствовать полномасштабному вторжению РФ в Украину».

«Как свидетельствуют материалы следствия, он организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины», – говорится в пресс-релизе СБУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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