Бангладеш запретил 69 российским судам заходить в порты страны

Власти Бангладеш запретили 69 российским судам заходить в порты республики. Информацию подтвердили в посольстве РФ в стране.

«В январе 2023 года МИД Бангладеш передал в компетентные ведомства страны список из 69 российских кораблей, которым запрещен заход в национальные морские порты в соответствии с односторонними санкциями США», – говорится в заявлении российской дипмиссии.

Под ограничения попали определенные суда, поэтому они не касаются импорта конкретных категорий товаров. Запрет не повлияет на импорт российской пшеницы в республику, уверили в посольстве.

Ранее западные СМИ сообщали, что Бангладеш присоединился к санкциям и закрыл порты для российских судов. Согласно решению властей, эти суда не могут завозить грузы, останавливаться для дозаправки и использовать морские пути в этом районе.

Дакка, Зоя Осколкова

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