Средняя цена российской нефти Urals превысила $50 за баррель

Средняя цена российской нефти Urals в период с 15 января по 14 февраля текущего года составила $50,51 за баррель, или $368,7 за тонну. Об этом сообщается на сайте Минфина России.

Согласно расчетам ведомства, экспортная пошлина на нефть в России с 1 марта 2023 года повысится на $1,4 и составит $14,2 за тонну. Сейчас экспортная пошлина на «черное золото» составляет $12,8.

Надо отметить, что по сравнению со средней январской ценой нефти Urals стоимость данной марки нефти выросла на $1,03. В минувшем месяце, по данным российского Минфина, средняя цена Urals составила $49,48 за баррель, что на 2% ниже декабрьского уровня. В годовом выражении падение стоимости «черного золота» достигло 1,7 раза, отметили в министерстве.

Напомним, 5 декабря 2022 года западные страны ввели потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Таким образом средняя цена Urals третий месяц подряд находится ниже этого значения.

Москва, Наталья Петрова

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