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Среда, 1 февраля 2023, 17:33 мск

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Январская цена на российскую нефть Urals осталась ниже $50 за баррель

Средняя цена российской экспортной марки нефти Urals по итогам января упала на 2% по сравнению с декабрьским уровнем и составила $49,48 за баррель. Как говорится в сообщении министерства финансов РФ, в годовом выражении падение стоимости «черного золота» достигло 1,7 раза.

Напомним, потолок цен на российскую нефть, который введен западными государствами в качестве антироссийских санкций в декабре, составляет $60 за баррель. Таким образом средняя цена Urals два месяца находится ниже этого значения.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Цены на нефть

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