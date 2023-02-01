Январская цена на российскую нефть Urals осталась ниже $50 за баррель

Средняя цена российской экспортной марки нефти Urals по итогам января упала на 2% по сравнению с декабрьским уровнем и составила $49,48 за баррель. Как говорится в сообщении министерства финансов РФ, в годовом выражении падение стоимости «черного золота» достигло 1,7 раза.
Напомним, потолок цен на российскую нефть, который введен западными государствами в качестве антироссийских санкций в декабре, составляет $60 за баррель. Таким образом средняя цена Urals два месяца находится ниже этого значения.
Москва, Светлана Антонова
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