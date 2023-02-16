Товарооборот России и Японии резко просел в январе

Япония в январе сократила закупки российских товаров и сырья на 18,4% по сравнению с январем 2022 года. Экспорт в Россию упал более чем на треть – на 36,3%, следует из данных японского Минфина.

В январе 2023 года импорт из России в Японию составил 141,38 млрд иен (1,05 млрд долларов). Закупки нефти упали на 76% год к году, природного газа – на 9,7%, угля – на 56,9%, цветных металлов – на 37,4%, зерновых – 32,7%, рыбы и рыбной продукции – на 36,8%. Значительно вырос импорт руды цветных металлов из России, на 76,1%.

Свои поставки Токио также сократил, до 43,74 млрд иен (326,31 млн долларов).

Экспорт изделий из стали и железа по сравнению с показателем 2022 год практически остановился, рухнув на 96,8%. Компьютеров в Россию за январь отправили на 67,2% меньше, чем в прошлом январе, комплектующих для ПК – на 44,5%, аудио- и видеоаппаратуры – на 78,5%.

Объем отправки в Россию автомобилей снизился на 10,4%, запчастей – на 76,1%. При этом, если экспорт легковых машин уменьшился на 7,2%, то мотоциклов – на 37%, а грузовиков и автобусов – на 54,2%.

В 2022 году в России вырос спрос на японские автомобили с пробегом. Их по итогам года ввезли в страну на 32% больше, чем годом ранее, – более 213,5 тыс. штук.

Токио, Наталья Рязанова

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