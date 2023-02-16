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Четверг, 16 февраля 2023, 08:22 мск

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США перестали привлекать состоятельных россиян

Соединенные Штаты теряют свою привлекательность среди богатых граждан других стран. За девять лет страна опустилась с первого на шестое место по притоку обеспеченных мигрантов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет консалтинговой компании по иммиграции Henley & Partners.

В 2014 году США занимали лидирующее место по чистому притоку состоятельных иностранцев, чьи капиталы превышали 1 млн долларов. За 2022 год наплыв миллионеров сократился на более чем 80% по сравнению с допандемийным уровнем. В результате Штаты опустились на шестое место, пропустив вперед ОАЭ, Австралия, Сингапур, Канада и Швейцария. Больше всего мигрантов было из России, Китая и Индии.

«В прошлом программы инвестиционной миграции были в первую очередь привлекательны для россиян, китайцев, арабов и развивающихся стран, у которых были слабые паспорта с ограниченным безвизовым доступом и низкой экономической мобильностью», – рассказал глава североамериканского представительства Henley & Partners Мехди Кадири. Пандемия переломила ситуацию, большинство клиентов теперь – из развитых стран.

В то же время покидают США миллионеры в возрасте от 50 до 60 лет, часть из них объясняют свой отъезд опасениями за безопасность или налогами. Передвижения богачей можно считать барометром здоровья экономики, в качестве «сигнала раннего предупреждения о будущих тенденциях в стране».

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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