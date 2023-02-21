Казахстан еще не отправил ФРГ первую партию нефти по «Дружбе»

Запланированная на февраль отправка 20 тыс. тонн казахской нефти в Германию пока не состоялась. Стороны продолжают переговоры по условиям транспортировки топлива по трубопроводу «Дружба», рассказал глава департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям «КазТрансОйл» Шынгыс Ильясов.

«По состоянию на сегодняшний день поставка казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» до пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию не была осуществлена», – цитирует его «Интерфакс».

Ранее замминистра энергетики Казахстана Асхат Хасенов сказал, что поставщик и покупатель продолжают коммерческие переговоры. Планировалось, что в первом квартале Казахстан отправит по «Дружбе» 300 тыс. тонн нефти в Германию, из них 20 тыс. тонн – в первой половине февраля.

Российская компания «Транснефть» получила заявку на транспортировку нефти в Германию еще в конце 2022 года. Казахстан получил от России подтверждение, что услуги доставки топлива в ФРГ одобрены. Германия пыталась за счет казахского топлива снизить дефицит сырой нефти после отказа от российских энергоресурсов.

Москва, Наталья Рязанова

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