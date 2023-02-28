Продукты в несетевой рознице подорожали на 20% за год

Средний чек в январе 2023 года вырос на 20% по сравнению с тем же периодом 2022 года, следует из данных сервиса «Контур.Маркет». За год количество чеков в категории продуктов уменьшилось на 4%, но оборот категории вырос на 6%.

Аналитики изучили данные 30 тыс. магазинов малой и средней продуктовой розницы по всей России. Средний чек составил 600 рублей, что на 20% больше, чем в прошлом январе. Заметнее всего на увеличение чека повлияли подорожавшее на 15% мясо, помидоры – на 20%, сахар – на 11%. В категории алкогольных напитков драйверами роста цен стали сидр (+35%) и пиво (+5%), приводит данные РИА Новости.

С учетом роста оборота в категории «Продукты» на 6% и уменьшения числа чеков на 4% аналитики сделали вывод, что россияне стали покупать меньше продуктов, но по более высокой цене. Росстат сообщил о продовольственной инфляции в январе 2023 года на уровне 10,16% в годовом выражении.

Кофе стал самым подорожавшим товаром в несетевой рознице. За год средние цены на молотый кофе выросли на 39%, на растворимый кофе – на 38%.

Москва, Наталья Рязанова

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