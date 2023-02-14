Самым подорожавшим товаром в несетевой рознице в России стал кофе

Кофе стал самым подорожавшим товаром в несетевой рознице в России. За год его стоимость выросла более чем на треть. Об этом свидетельствуют данные, полученные компанией «Эвотор».

«По данным продуктового индекса «Эвотора», за год самым подорожавшим товаром в несетевой рознице стал кофе. Средние цены на молотый кофе за год выросли на 39%, а на растворимый кофе – на 38%», – приводит результаты исследования РИА «Новости».

На втором месте по темпам роста стоимости находятся специи, приправы и пряности: они подорожали на 35%. Третье место поделили фрукты и орехи в глазури – цена на них выросла на 33%, а также пюре и лапша быстрого приготовления – на 32%.

В целом стоимость продуктов в несетевых розничных магазинах в январе 2023 года по сравнению с январем прошлого года выросла на 18%.

Компания анализирует средние цены на 257 товарных наименований (SKU) из 47 продуктовых категорий, 163 SKU из категории «алкоголь», 100 SKU из категории «сигареты», 73 SKU из 22 товарных подкатегорий непродовольственных товаров повседневного спроса, представленных в несетевых розничных магазинах во всех регионах России.

Москва, Зоя Осколкова

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