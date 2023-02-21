Путин: образ Запада как тихой гавани оказался фальшивкой

Президент России Владимир Путин призвал бизнесменов вкладываться в отечественное производство, а не «бегать с протянутой рукой», пытаясь вернуть свои деньги на Западе.

Российский лидер затронул тему утечки капиталов в своей речи ежегодного послания Федеральному собранию. «К сожалению, вместо того, что расширять производство, создавать рабочие места здесь, у нас в России, капиталы стали тратиться на яхты и элитную недвижимость. Все уходило широкими потоками на потребление, – заявил президент. – Последние события убедительно показали – образ Запада как тихой гавани оказался фальшивкой».

Путин напомнил, что как-то в шутку сказал представителям российского бизнеса: «Замучаетесь пыль глотать, спасая свои деньги, бегая по судам». Так все и вышло. «Кто-то захочет доживать свой век в арестованном особняке с заблокированными счетами. Для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками», – подчеркнул президент.

По словам Путина, никто из простых россиян не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках. Не пожалел тех, кто лишился яхт и дворцов за рубежом. А в разговорах на кухнях люди припомнили и приватизацию 90-х и показную роскошь новых элит.

Есть и другой выбор – быть с родиной и работать для соотечественников, заметил Путин. «Источники благополучия должны быть только в родной стране – в России», – заключил глава государства.

Москва, Зоя Осколкова

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