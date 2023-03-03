СМИ: переговоры по зерновой сделке зашли в тупик

Переговоры по зерновой сделке оказались в тупике. До конца срока договоренностей остались считанные дни, а стороны не могут прийти к соглашению, передает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения.

Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта. Турция и ООН предлагают различные варианты продления инициативы, но сроки их одобрения оказались слишком сжатыми.

«Создалась тупиковая ситуация, когда нет ясности, будет ли продолжена инициатива, будут ли получены гарантии по выходу российской агропродукции и аммиака на мировые рынки. Необходимо в сжатые сроки урегулировать эти моменты», – сказал источник.

Он подчеркнул, что ситуации могут помочь контакты на высшем уровне, но для этого нужно подготовить конкретные предложения. По его словам, такие обсуждения ожидаются.

МИД РФ обвинило Запад в саботаже российской части «зерновой сделки». Дипведомство призвало Европу «прекратить разыгрывать продовольственную карту», поскольку большая часть зерна с Украины идет по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие страны.

Москва, Наталья Рязанова

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