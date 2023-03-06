Польша пригрозила подать в суд за приостановку экспорта нефти

Польская компания Orlen намерена потребовать через суд компенсацию за приостановку поставок нефти из России. Сумма иска не называется, передает Reuters.

«Россияне перестали качать нефть в Польшу, так что мы подадим в суд и потребуем компенсацию», – сказал гендиректор компании Даниэль Обайтек. Он отказался назвать сумму требований, чтобы не раскрывать подробности контрактов.

Прекращение прокачки нефти в Польшу могло произойти в ответ на отправку польскими властями танков Leopard киевскому режиму, считает политолог Юрий Светов. Варшава заняла выраженную антироссийскую позицию и активно продвигает все новые санкции против Москвы, пишут «Известия».

Польша заявила об отказе от российской нефти, но в декабре 2022 года передала компании «Транснефть» заявку на поставки топлива по трубопроводу «Дружба» на 2023 год. В феврале польская Orlen заявила, что будет работать с поставщиками из других стран, а импорт российской нефти по трубопроводу «Дружба» будет сокращен вдвое.

Москва, Наталья Рязанова

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