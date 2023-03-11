Россия впервые вошла в топ-5 крупнейших торговых партнеров Индии

Россия впервые вошла в топ-5 торговых партнеров Индии. За неполный 2022-2023 финансовый год товарооборот двух стран достиг рекордных $39,8 млрд, что позволило России войти в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии. Это следует из данных министерства торговли и промышленности Индии, которые проанализировало РИА «Новости».

С апреля 2022 года по март 2023-го экспорт России в Индию составил $37,3 млрд. Индия при этом экспортировала в Россию товаров на $2,5 млрд.

В предыдущем финансовом году (с апреля 2021 по март 2022 года) объем торговли двух стран составил всего $13,1 млрд. Россия занимала 25-е место в списке крупнейших торговых партнеров Индии. Самый лучший показатель был достигнут в 1997-1998 финансовом году, когда Россия заняла 16-ю позицию.

Самыми крупными торговыми партнерами Индии в текущем финансовом году также стали США ($108,4 млрд), Китай ($95,9 млрд), ОАЭ ($70,2 млрд) и Саудовская Аравия ($44,3 млрд).

Надо отметить, что за минувший год Россия значительно нарастила поставки нефти в Индию. Если в начале прошлого года доля России в импортной нефтяной корзине Индии достигала всего 0,2%, то к концу года она выросла почти до 1 млн баррелей в день, составив пятую часть от всего объема.

Москва, Наталья Петрова

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