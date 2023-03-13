Дефицит бюджета США вырос в полтора раза за пять месяцев

Дефицит бюджета США с начала финансового года увеличился в полтора раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из данных американского Минфина. Расходы продолжают расти с учетом помощи Украине, а доходы – падать.

В феврале дефицит госбюджета достиг 262,434 млрд долларов, т.е. на 21,2% выше февраля 2022 года. С 1 октября, когда начался финансовый год в Штатах, отрицательное сальдо выросло на 52%, до 722,627 млрд долларов.

Доходы упали на 9,6% февраль к февралю, до 262,114 млрд долларов, а с начала фингода – на 4%, до 1,735 трлн долларов. Расходы в феврале, напротив, увеличились на 3,6%, до 524,548 млрд долларов.

Бюджетное управление конгресса США в середине февраля предупредило о риске дефолта, если ситуация не изменится. Минфин активировал пакет экстренных мер для предотвращения дефолта.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»