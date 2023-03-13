Российская таможня частично возобновила публикацию данных по импорту и экспорту

Федеральная таможенная служба (ФТС) России частично возобновляет публикацию данных таможенной статистики внешней торговли. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, ФТС уже опубликовала стоимостные объемы экспорта и импорта России за 2022 год на официальном сайте. Такие данные по товарным группам впоследствии будут публиковаться ежемесячно на 40-й день по окончании отчетного периода нарастающим итогом и в разбивке по месяцам с обновлением данных предыдущих месяцев текущего года, отметили в ведомстве.

О временном прекращении публикации данных об экспорте и импорте ФТС объявила в апреле 2022 года после введения санкций странами Запада. Глава ведомства Владимир Булавин объяснял это желанием избежать некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок.

Согласно последним опубликованным данным ФТС, оборот внешней торговли России в 2022 году вырос на 8,1% в годовом выражении, до $850 млрд.

Профицит торгового баланса за прошлый год достиг $332,377 млрд, экспорт вырос на 19,9% – до $591,5 млрд, а импорт снизился на 11,7% – до $259,1 млрд.

Из данных ведомства следует, что Россия в 2022 году нарастила экспорт минерального топлива, нефти и продуктов их перегонки в денежном выражении на 42,8% год к году, до $383,7 млрд. При этом импорт по этим позициям вырос лишь на 5%, до почти $2,6 млрд.

Москва, Наталья Петрова

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