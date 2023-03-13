Антироссийские санкции помешали разработке месторождений газа в Индонезии

Британская компания Premier Oil Tuna пострадала от введенных Западом против России санкций. Фирма ведет разработку крупных месторождений газа в Индонезии совместно с «дочкой» российской государственной нефтегазовой компании «Зарубежнефть». Работа настолько усложнилась, что пришлось созвать специальную рабочую группу.

Premier Oil Tuna и ZN Asia Ltd поровну владеют блоком газовых месторождений Натуна. Обе компании вложили значительные суммы в разработку, инвестиции достигают 3,07 млрд долларов. К тому же, добыча и продажа газа помогла бы властям страны наполнить бюджет. Но работы стопорятся из-за ограничений, введенных Западом с участием Великобритании.

«Планы разработки подпадают под санкции правительства ЕС и Великобритании, которые ограничивают нашу способность предоставлять определенные услуги нашим российским партнерам на месторождении Натуна», – цитирует отчет группы местный портал Bisnis.com.

Компании только недавно получили долгожданное разрешение индонезийских властей на разработку. И теперь британские бизнесмены вместе с «Зарубежнефтью» ищут выход из сложившейся ситуации.

Европа активно ищет замену российскому газу, в том числе, инвестируя в месторождения в Африке. Но топливным проектам на материке угрожают воровство сырья, повреждение трубопроводов боевиками. Кроме того, местные власти не желают работать на экспорт, когда внутри страны сохраняются проблемы с энергетикой.

Москва, Наталья Рязанова

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