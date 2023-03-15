Рост в 15 раз: россияне рекордно увеличили закупки золота в слитках

Россияне в прошлом году приобрели 75 тонн инвестиционного золота в слитках – это в 15 раз больше, чем в 2021 году, следует из данных Минфина РФ. Министерство ссылается на сведения крупнейших российских банков.

В 2020-2021 годах населению страны было реализовано порядка 5 тонн золота и более 8 тонн серебра, приводит данные Минфина РИА «Новости».

Ранее ведомство сообщало, что с начала 2022 года и до ноября россиянам было продано свыше 50 тонн золота в слитках, что является рекордным показателем. Эксперты называли причиной такого интереса геополитическую нестабильность – драгметаллы рассматриваются гражданами как надежный защитный актив.

Помимо этого, был отменен НДС в 20% при покупке драгметаллов в слитках для физлиц. Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в марте прошлого года. Позднее уполномоченные банки получили возможность продавать слитки за наличную иностранную валюту. А в июле прошлого года был принят закон, освобождающий на 2022 и 2023 годы от НДФЛ доходы физических лиц от реализации золота в слитках.

Москва, Наталья Петрова

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