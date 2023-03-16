Япония нарушила ценовой потолок на российскую нефть

Япония в феврале купила российскую нефть по цене выше установленного потолка. При ограничении в 60 долларов за баррель, Токио заплатил по 68,5 доллара, следует из данных японского Минфина.

Япония и Россия в феврале провели сделку на 37 тыс. килолитров нефти (около 232,7 тыс. баррелей) за 15,945 млн долларов. каждый баррель топлива из этой партии обошелся Токио в 68,52 доллара, подсчитали в ТАСС.

Страны «Большой семерки», включая Японию договорились соблюдать ценовой потолок в 60 долларов за баррель при покупке нефти из России. Япония отказалась соблюдать ценовую границу в сделках по проекту «Сахалин-2», поскольку они связаны с газовыми контрактами.

Польша, Эстония и Литва призвали понизить потолок цен на российскую нефть до 51,45 доллара за баррель. По их подсчетам, тогда доходы Москвы от нефтегазовой отрасли упали бы на 650 млн долларов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»