Россия стала лидером по поставкам газа в Китай

Россия в январе отправила в Китай 2,7 млрд кубометров газа и заняла первое место по объемам поставок. Всего за первый месяц года КНР закупила 11,3 млрд кубометров сжижженного и трубопроводного газа, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные китайской таможни.

Туркменистан и Катар отправили в КНР по 2,2 млрд кубометров газа в январе, Австралия – 1,9 млрд. Импорт СПГ в Китай впервые за 13 месяцев снижения вырос – на 7%, до 5,210 млн тонн. Поставки трубопроводного газа от всех поставщиков составили 4,48 млрд кубометров.

По данным агентства, страны Центральной Азии сокращают экспорт газа, стараясь обеспечить внутренний рынок. Узбекистан полностью прекратил поставки в другие страны, Казахстан значительно снизил объем, экспорт из Туркмении в январе стал минимальным за последние 27 месяцев.

В конце февраля экспорт российской нефти и мазута в Китай достиг 1,66 млн баррелей в день впервые с апреля 2020 года. В среднем, Россия каждый день отправляет по 1,52 млн баррелей топлива китайским партнерам.

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