Bloomberg: экспорт нефти из России в КНР достиг максимума с весны 2020 года

Экспорт российской нефти и мазута в Китай достиг рекордных значений – 1,66 млн баррелей в день. Таким же высоким объем отправок был в апреле 2020 года, пишет Bloomberg.

Согласно данным аналитической компании Kpler на 20 февраля, общий экспорт нефти и мазута из РФ в КНР в январе достиг 1,66 млн баррелей в день. В среднем, Россия каждый день отправляет по 1,52 млн баррелей топлива китайским партнерам.

Агентство отметило, что китайская экономика все быстрее восстанавливается после карантина во время пандемии, и спрос на топливо растет. И если доставка грузов из западных портов России занимает до шести недель, то поставки с Дальнего Востока прибывают в точку назначения том же месяце.

В ноябре 2022 года Россия заняла второе место среди поставщиков нефти и угля в Китай. Продажи трубопроводного газа в КНР выросли на 60%.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что более 80% экспортной нефти и 75% нефтепродуктов в 2023 году планируется направить в дружественные страны.

Москва, Наталья Рязанова

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