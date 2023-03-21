Из-за санкций цель по росту потребления рыбы в России оказалась недостижимой

Минсельхоз предложил отказаться от цели по росту потребления рыбы до 25 кг в год на человека. Дело в том, что антироссийские санкции создали препятствия для экспорта рыбы и импорта в Россию лосося и вынудили власти изменить стратегию развития рыбохозяйственного комплекса.

Госпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса», которая определяет приоритеты и цели госполитики в этом направлении, была утверждена еще в 2014 году, пишет РБК. Итогом ее реализации должны были стать увеличение потребления рыбы домохозяйствами не менее 25 кг в год в живом весе на потребителя и поддержание уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами не менее 85% в год.

Министерство сельского хозяйства предложило скорректировать эти цели, оставив в новой редакции второй пункт. По словам представителя ведомства, исключение первой цели не повлияет на реальное потребление рыбы. В настоящее время рынок рыбных продуктов достаточно сбалансирован. Обеспеченность рыбой отечественного производства в стране составляет более 153%, в 1,8 раза выше порогового значения Доктрины продовольственной безопасности (не менее 85%).

По данным Росрыболовства, потребление рыбы в РФ все же снижается. В 2021 году россияне съели до 21,7 кг рыбы на душу населения. «По 2022 году данных пока нет, но ожидаем, что будет определенное снижение», – говорил в начале текущего года глава агентства Илья Шестаков.

В Минсельхозе, напротив, ожидают, что потребление рыбы в России в 2022 году было выше, чем годом ранее. Потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах (на основе выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в среднем на потребителя в год) в 2022 году составило 22,6 кг, то есть 100% от плана, а итоговые данные будут определены Росстатом в августе 2023 года.

Москва, Зоя Осколкова

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