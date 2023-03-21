СМИ: Турция запретила экспорт санкционных товаров в Россию

Власти Турции составили перечень товаров, которые с 1 марта запрещены к вывозу в Россию. В него включена попавшая под санкции продукция, заявил глава Стамбульской ассоциации экспортёров чёрных и цветных металлов Четин Теджделиоглу.

«Турецкое правительство передало компаниям список запрещённых зарубежных товаров и запретило им поставлять эти продукты в Россию с 1 марта», – приводит его словам гаентство Reuters. Под запрет не попали товары, произведенные на территории Турции с использованием иностранных частей.

В Евросоюзе подтвердили, что Турция устно пообещала Европейской комиссии запретить транзит санкционных товаров в Россию.

Евросоюз призвал третьи страны усилить экспортный контроль за передовыми технологиями и другими товарами, которые оказались в санкционном списке для России. Особое внимание ЕС будет уделять поставкам продукции, которую можно использовать на военном производстве.

Анкара, Наталья Рязанова

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