Инфляция в Польше показала рекордный рост в феврале

В феврале инфляция в Польше совершила рекордный за четверть века скачок, превысив 18%. Польские эксперты успокоили граждан, что инфляция достигла пика, значит, теперь будет только снижаться, передает телеканал NTD.

Продукты и безалкогольные напитки в феврале подорожали на 24% в годовом исчислении, коммунальные услуги – на 23%. Поляки подозревают, что официальный показатель занижен, поскольку им стало очень сложно поддерживать прежний образ жизни.

Семьи с детьми жалуются, что детские товары стали главной статьей расходов, поскольку резко поднялись в цене. Многие поляки признались, что после оплаты счетов и основных покупок у них не остается денег на повседневные мелкие траты.

По данным телеканала, польские эксперты заверили, что цены на товары вскоре пойдут вниз. По их мнению, инфляция достигла пика в этом витке.

Центральное статистическое управление Польши сообщило, что в 2022 году сахар в стране подорожал на 87,4%, мука и молоко – на 37%, хлеб – на 27%.

«Инфляционная спираль» в Польше накручивается все больше, что ведет страну к банкротству, заявил бывший вице-премьер Ежи Хаузер. По его мнению, крах финансовой системы может произойти уже в 2040 году и даже раньше.

Варшава, Наталья Рязанова

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