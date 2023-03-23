Мишустин назвал удар по россиянам главной целью санкций

Запад пытается убедить всех, что санкционный удар не направлен против жителей России, но давление было нацелено на простых граждан. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об этом во время выступления с отчетом в Госдуме.

Глава правительства подчеркнул, что у Москвы не было иллюзий о настоящей направленности санкций.

«По России нанесён санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было. Даже далёкому от глобальной политики человеку понятно: главной целью был именно российский народ. В нашей стране хотели спровоцировать массовую безработицу, радикально снизить качество жизни», – приводит слова премьера пресс-служба кабмина.

Запад пытался обрушить финансовую систему, чтобы россияне не могли пользоваться банковскими картами. Иностранные компании под давлением своих властей уходили с российского рынка и сами же терпели убытки.

«Чтобы с полок магазинов исчезли привычные товары, а заодно чтобы выбросить на улицу и лишить доходов российских сотрудников этих организаций. То есть тех людей, трудом которых создавалась их многомиллиардная прибыль», – пояснил Мишустин.

Глава правительства напомнил, что в 2022 году российским властям почти каждый день приходилось реагировать на все новые вызовы. Представители всех ветвей и уровней власти работали эффективно, поэтому «удалось решить сложнейшие вопросы прошедшего года».

«Ещё прошлой весной аналитики оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами. Но мы выстояли», – подчеркнул премьер-министр.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса. Польский обозреватель Анджей Щесняк заявил, что западный экономический блиц-криг против России провалился. Введение 13,7 тыс. санкций в отношении России должны были «стереть с лица земли» ее экономику, но 2022 год стал годом самой высокой экспортной прибыли в истории страны.

Москва, Наталья Рязанова

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