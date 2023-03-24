Владелец «Леруа Мерлен» объявил о планах продать все магазины в России

Владелец французского ретейлера «Леруа Мерлен» объявил о намерении продать все свои строительные магазины в России. Российская компания перейдет под контроль локального менеджмента.

«После более чем 18 лет деятельности в России передача контроля над «Леруа Мерлен» местному руководству должна сохранить рабочие места для 45 000 сотрудников и обеспечить, чтобы деятельность компании оставалась на службе жителей», – сообщает французская группа ADEO, в которую входит сеть гипермаркетов «Леруа Мерлен».

В компании заявили, что процесс ухода из России был начат несколько месяцев назад, отметив, что после начала конфликта на Украине приостановили все новые инвестиции в РФ.

«Сделка будет одобрена соответствующими органами в России. На протяжении всего процесса приоритет ADEO – действовать ответственно, уважая всех сотрудников», – отмечается в сообщении.

В России на сегодняшний день работают более 107 гипермаркетов «Леруа Мерлен» в 62 городах.

В марте прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, сообщалось, что «Леруа Мерлен» продолжит свою деятельность в России.

Москва, Наталья Петрова

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