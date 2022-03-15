Французские ретейлеры «Леруа Мерлен» и «Ашан» отказались уходить из России

Крупные французские торговые компании, в числе которых «Ашан», «Леруа Мерлен» и «Декатлон», продолжат свою деятельность в России. Об этом сообщил глава объединения французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье в интервью телекомпании BFMTV. По его словам, французское правительство не давало бизнесу рекомендаций уходить из РФ.

Де Безье уточнил, что в общей сложности во французских компаниях в России работают около 160 тысяч человек. «Они должны питаться, получать зарплату. Наша ответственность как работодателя – платить зарплату, что сейчас очень сложно из-за введения санкций по системе SWIFT… Наша ответственность как работодателя – поддержать наших сотрудников и российских граждан…» – цитирует его слова «Прайм».

Напомним, после начала спецоперации Минобороны РФ на Украине против России были введены санкции, целый ряд крупных компаний заявили о приостановке деятельности в РФ.

Москва, Светлана Антонова

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