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Вторник, 28 марта 2023, 11:34 мск

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Страны Евросоюза смогут блокировать поставки СПГ из России без новых санкций

Евросоюз обсуждает возможность предоставления странам-участникам полномочий на введение запрета на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России без применения новых пакетов санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

Министры энергетики стран ЕС готовы одобрить инициативу, авторами которой выступили Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша. Документ даст право временно запрещать российским экспортерам заранее резервировать мощности инфраструктуры европейских стран, необходимые для поставок СПГ.

По данным агентства, предложение вступит в силу после одобрения Европарламентом. Планируется, что инструмент поможет сократить поток энергетических продуктов из России. При этом отдельным правительствам по-прежнему потребуются консультации, в том числе с другими странами ЕС и Европейской комиссией, для использования механизма.

Ранее глава энергетической службы ЕС Кадри Симсон призвал прекратить поставки российского СПГ, заявив, что компании не должны продлевать долгосрочные контракты после окончания текущих. Испания, как крупнейший покупатель российского СПГ в Европейском союзе в этом году, попросила компании не подписываться на новые закупки в России.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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