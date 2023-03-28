К 2030 году Россия планирует производить 100 млн тонн СПГ – Новак

Россия намерена к 2030 году нарастить производство сжиженного природного газа до 100 млн тонн. Поэтому в условиях санкций актуальными задачами становятся создание танкерного флота и новых систем страхования, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Россия продолжает переориентировать поставки энергоносителей в дружественные страны, на рынки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, Средней и Центральной Азии, Арктике. После подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» ключевой задачей стало расширение производства и экспорта СПГ.

«Мы должны поставить более амбициозную задачу – к 2030 году выйти не менее чем на 100 млн тонн производства СПГ. Важно сохранить темпы формирования танкерного флота. Важным моментом будет являться создание новых систем страхования и перестрахования, которые бы принимались нашими клиентами и партнерами», – сказал вице-премьер на итоговом заседании коллегии Минэнерго РФ.

Трансляция заседания велась в аккаунте министерства на Rutube.

Евросоюз планирует разрешить отдельным странам вводить запрет на поставки СПГ из России без принятия новых санкций. Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша предложили отказывать российским экспортерам заранее резервировать мощности инфраструктуры европейских стран, необходимые для поставок СПГ.

Москва, Наталья Рязанова

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