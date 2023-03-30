Глава МВФ призвала признать несправедливость распределения благ между странами

Блага несправедливо распределены между странами из-за глобализации экономики, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Она отметила, что цепочки поставок должны быть более разнообразны.

«Мы должны признать, что блага от глобализации не распределяются справедливым образом между странами и людьми», – цитирует чиновника РИА Новости.

Она также призвала расширять разнообразие цепочек поставок, нацеливать их на новые рынки и лучше защищать, говорится в ее выступлении на Азиатском форуме в Боао на китайском острове Хайнань.

Глава МВФ потребовала от США отменить введенные в последние пять лет ограничительные пошлины из-за роста инфляции и проблем с цепочками поставок.

Аналитики отметили, что большинство зерна из Украины было направлено не в бедные страны, а в Европу, которая смогла заплатить больше за поставки. В Испании, например, зерновые с Украины использовались как корм для животноводства.

Москва, Наталья Рязанова

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