У ПФР образовался рекордный профицит в 1,1 трлн рублей

Пенсионный фонд России завершил 2022 год с профицитом в 1,1 трлн рублей, что стало рекордом для учреждения. При утверждении бюджета власти ожидали дефицит в размере 122,4 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на аналитическую записку Счетной палаты о ходе исполнения бюджета ПФР за прошлый год.

В 2022 году общие доходы ПФР на 24,4% превысили изначальный план, утвержденный в конце 2021 года, и составили 12,48 трлн рублей. Расходы увеличились лишь на 12% от запланированных, до 11,37 трлн рублей. Профицит бюджета фонда составил 1,1 трлн рублей.

Эти деньги находятся на счетах в Казначействе, остаток которых вырос с 569,5 млрд рублей в 2021 году до 1,66 трлн в конце прошлого года.

Счетная палата пообещала до конца июня разобраться, как получился такой большой профицит.

Правительство РФ утвердило дополнительную индексацию социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля. Предыдущее повышение прошло в июне 2022 года – на 10%.

Москва, Наталья Рязанова

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