Пушков: экспорт из России в США в феврале вырос на четверть

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков усомнился, что США готовы «порвать в клочья» экономику России. В феврале Вашингтон нарастил закупку российских товаров на 25%, следует из данных американского министерства торговли.

«В феврале 2023 года американские компании закупили у России на 25% больше продукции, чем в январе. Импорт из России составил в феврале 643 млн долларов против 508 млн в январе. И это – при жестких санкциях со стороны США. Вопрос: как они с такими показателями рассчитывают порвать в клочья российскую экономику?» – задался Пушков вопросом в своем телеграм-канале.

Он отметил, что экспорт американских товаров в Россию тоже вырос, до 61,2 млн долларов. В январе объем экспорта составлял 44,6 млн долларов. Общий торговый баланс достиг 582 млн долларов в пользу России.

Вашингтон усилил давление на бизнес и другие страны ради соблюдения антироссийских санкций. Штат прокуроров, расследующих нарушения санкционного режима, расширят на 25 специалистов.

Москва, Наталья Рязанова

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