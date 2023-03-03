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Пятница, 3 марта 2023, 08:29 мск

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США наймут 25 прокуроров для расследований уклонений от антироссийских санкций

Фото: FreePik

Министерство юстиции США расширит штат прокуроров в службе контрразведки и в отделе экспортного контроля, расследующих нарушения санкционного режима в отношении России. Об этом сообщает Wall Street Journal.

По словам помощника генерального прокурора США Мэтта Олсена, расследованиями обхода антироссийских санкций будут заниматься дополнительно 25 федеральных прокуроров. В частности, они смогут выдвигать уголовные обвинения против компаний в случае нарушений.

Ранее стало известно, что страны G7 собираются создать новый механизм координации применения существующих санкций в отношении России. Цель нового инструмента – улучшить надзор и избежать нарушений запретов.

Нововведение, названное «Механизм координации правоприменения», будет направлено на поддержку обмена сведениями в отношении стран и компаний в любой точке мира, подозреваемых в «пособничестве» спецоперации России на Украине путем уклонения от ограничений.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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