США наймут 25 прокуроров для расследований уклонений от антироссийских санкций

Министерство юстиции США расширит штат прокуроров в службе контрразведки и в отделе экспортного контроля, расследующих нарушения санкционного режима в отношении России. Об этом сообщает Wall Street Journal.

По словам помощника генерального прокурора США Мэтта Олсена, расследованиями обхода антироссийских санкций будут заниматься дополнительно 25 федеральных прокуроров. В частности, они смогут выдвигать уголовные обвинения против компаний в случае нарушений.

Ранее стало известно, что страны G7 собираются создать новый механизм координации применения существующих санкций в отношении России. Цель нового инструмента – улучшить надзор и избежать нарушений запретов.

Нововведение, названное «Механизм координации правоприменения», будет направлено на поддержку обмена сведениями в отношении стран и компаний в любой точке мира, подозреваемых в «пособничестве» спецоперации России на Украине путем уклонения от ограничений.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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