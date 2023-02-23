Запад готовит механизм контроля за соблюдением антироссийских санкций

Страны G7 собираются создать новый механизм координации применения существующих санкций в отношении России. Цель нового инструмента – улучшить надзор и избежать нарушений запретов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, нововведение, названное «Механизм координации правоприменения», будет направлено на поддержку обмена сведениями в отношении стран и компаний в любой точке мира, подозреваемых в «пособничестве» спецоперации России на Украине путем уклонения от ограничений.

«G7 также будет стремиться усилить давление на компании и страны, которые могут помочь России избежать воздействия санкций, и изучить будущие меры и санкции, чтобы нарушить поток военных поставок», – пишет Bloomberg.

На прошлой неделе заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты совместно со странами «Группы Семи» к 24 февраля примут новый масштабный пакет антироссийских санкций. По ее словам, меры коснутся российского военно-промышленного комплекса и поставок высокотехнологичного оборудования.

Брюссель, Зоя Осколкова

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