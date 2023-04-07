Торгпалата России и Венесуэлы решила создать судоходную компанию

Новая судоходная компания уже летом может начать возить товары между Россией и Венесуэлой. Каракас станет оперативным центром для выхода Москвы на рынок Латинской Америки, заявил глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко.

Торговая палата прорабатывает вопрос создания собственной судоходной компании. Пока партнеры помогут с судами, позже планируется подключить российскую судостроительную компанию. Фирму заложат на частные средства, но позже к ним может добавиться финансирование из госструктур.

«Наша страна работает в этом направлении с 2011 года. Один хаб в РФ, другой в Венесуэле. Венесуэла является для нас входом в Латинскую Америку. Она будет как оперативный центр. Палата готова продолжать этот процесс, он очень интересный и важный. Думаю, что к началу лета мы сможем отпраздновать», – сказал Фроленко в беседе с РИА Новости.

В качестве базы для судоходной компании рассматривают Севастополь, Санкт-Петербург или Новороссийск.

Фроленко подчеркнул, что собственные суда помогут наладить импорт-экспорт без привлечения недружественных стран. В Латинской Америке ждут российское зерно, подсолнечное масло, сельхозтехнику и готовы поставлять в Россию рыбу, морепродукты, фрукты.

Вице-премьер РФ Александр Новак назвал актуальными задачами с условиях санкций создание танкерного флота и новых систем страхования в области поставок энергоресурсов. Россия намерена к 2030 году нарастить производство СПГ до 100 млн тонн.

Москва, Наталья Рязанова

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