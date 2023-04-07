СМИ: в России исчезнут Activia и Actimel

Французский производитель молочной продукции Danone откажется от глобальных брендов Activia, Alpro, Actimel в России. Продукции могут дать локальные или созвучные названия, рассказал «Известям» информированный источник.

Компания перестанет выпускать продукцию под брендами Activia, Alpro, Actimel, Danone. Некоторые продукты могут пройти локализацию и, например, присоединиться к линейке продуктов «Простоквашино». Недавно на полках магазинов появились йогурты, творожки и другая десертная продукция под этим брендом.

Некоторые продукты могут остаться в узнаваемой упаковке и с созвучными названиями: «АктивиЯ» вместо «АктивиА», спрогнозировал глава Streda Consulting Алексей Груздев. Многое зависит от поддержки ребрендинга в маркетинге новым владельцем. Но ему все равно придется серьезно вложиться, чтобы не потерять место на магазинной полке и объем продаж.

По данным NielsenIQ, потребительский спрос на десертные молочные продукты сокращается. За год продажи йогуртов упали более чем на 15%. Та же тенденция проявилась при продажах ряженки, простокваши и сливок.

В октябре 2022 года Danone решила передать контроль над своим бизнесом в России. Ущерб оценили в миллиард евро. Danone работает в России с 1992 года и владеет 18 предприятиями.

Москва, Наталья Рязанова

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