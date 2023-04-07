Дефицит бюджета РФ вырос до 2,4 трлн рублей

Дефицит бюджета России в I квартале составил 2,4 трлн рублей в связи со снижением нефтегазовых доходов, сообщил Минфин РФ.

Россия получила за первые три месяца года 5,677 трлн рублей, на 21% меньше поступлений в бюджет в первом квартале 2022 года. Одновременно с поступлениями от нефтегазовой отрасли другие доходы также снизились. Расходы бюджета в I квартале увеличились на 34% в годовом выражении, до 8,077 трлн рублей. Дефицит составил 2,4 трлн рублей.

В министерстве отметили, что динамика доходов и расходов свидетельствует о постепенной нормализации исполнения бюджета. Ситуация соответствует прогнозам, которые учитывались при составлении бюджета.

Минфин РФ ожидает, что в апреле дополнительные нефтегазовые доходы вновь уйдут в минус и составят -113,6 млрд рублей. По итогам марта фактически полученные доходы от нефтегазовой отрасли отличались от ожидаемого месячного объема на 39 млрд рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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