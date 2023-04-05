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Среда, 5 апреля 2023, 13:17 мск

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Россия в апреле недополучит 113,6 млрд нефтегазовых рублей

Минфин РФ ожидает, что в апреле дополнительные нефтегазовые доходы вновь уйдут в минус и составят -113,6 млрд рублей.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в апреле в размере -113,6 млрд рублей. Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 74,6 млрд рублей», – рассказали в пресс-службе министерства.

По итогам марта фактически полученные доходы от нефтегазовой промышленности отличались от ожидаемого месячного объема на 39 млрд рублей. В начале марта Минфин прогнозировал, что бюджет недополучит 132,1 млрд рублей нефтегазовых доходов.

По итогам первых двух месяцев 2023 года объем доходов федерального бюджета сократился по сравнению с прошлогодним уровнем на четверть и составил 3 163 млрд рублей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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