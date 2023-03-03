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Пятница, 3 марта 2023, 18:08 мск

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Минфин РФ снова ожидает недополучение нефтегазовых доходов

Россия рискует недополучить по итогам марта 132,1 млрд рублей нефтегазовых доходов. Об этом говорится в сообщении министерства финансов РФ.

При этом в Минфине уточнили, что в феврале негативный прогноз не оправдался – объем фактически полученных нефтегазовых доходов более чем на 12 млрд рублей превысил ожидаемый уровень недополучения в 108 млрд.

Как отметили в министерстве, в такой ситуации на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила с 7 марта по 6 апреля будет направлено 119,8 млрд рублей. Ежедневный объем продаж составит 5,4 млрд рублей, что в 1,6 раза меньше февральского уровня.

Стоит отметить, что министр финансов РФ Антон Силуанов сегодня сообщил, что доходы бюджетной системы за январь-февраль превысили показатели прошлого года. «За 2 месяца в бюджетную систему РФ поступило более 5 трлн рублей налоговых доходов, что превышает показатель прошлого года», – приводятся его слова в телеграм-канале Минфина.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Минфин РФ

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