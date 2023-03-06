Расходы выросли на 52%, доходы упали на 25% – минфин РФ отчитался о состоянии бюджета РФ

По итогам первых двух месяцев 2023 года объем доходов федерального бюджета сократился по сравнению с прошлогодним уровнем на 25% и составил 3 163 млрд рублей. В то же время, согласно предварительным расчетам Минфина РФ, бюджетные расходы на 52% превысили показатели прошлого года, составив 5 744 млрд рублей.

В ведомстве Антона Силуанова пояснили, что сокращение доходной части произошло, в том числе, из-за снижения нефтегазовой выручки на 46% до 947 млрд рублей, что связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.

При этом Минфин сообщил также о снижении на 9% ненефтегазовых доходов бюджета, которые составили 2 217 млрд рублей. Как объяснили в министерстве, это произошло преимущественно за счет сокращения поступлений налога на прибыль, что главным образом связано с единовременным возмещением в январе 2023 года переплат налога за предшествующие периоды.

Вместе с тем Минфин уточнил, что увеличение расходов бюджет в начале 2023 года главным образом связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам. «Это в том числе позволит обеспечить более равномерное кассовое исполнение расходов федерального бюджета в течение 2023 года», – отметили в министерстве.

Москва, Светлана Антонова

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