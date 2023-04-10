Россия установила новый рекорд проставок нефти в Индию

Россия полгода удерживает лидерство среди поставщиков нефти в Индию. В марте объем отправок достиг нового рекорда – 1,64 млн баррелей в день, следует из данных аналитической компании Vortexa.

В феврале Россия поставляла Индии, в среднем, 1,62 млн баррелей нефти в сутки. В марте импорт топлива вырос до 1,64 млн баррелей в день. Поставки нефти марки Urals в марте оставались на прежнем уровне, а поставки Novy Port Light выросли.

Аналитики отметили, что мартовский объем импорта вдвое превысил закупки у Ирака – 0,82 млн баррелей в сутки. Ирак оставался крупнейшим поставщиком нефти в Индию с 2017 года, но в марте оказался лишь на третьем месте.

Саудовская Аравия заняла второе место по объему поставок нефти в Индию, отгрузив 0,98 млн баррелей в сутки. На четвертом месте оказались ОАЭ – 0,31 млн баррелей. США опустились на пятое место – 0,14 млн баррелей, хотя в феврале импорт составил 0,25 млн баррелей.

В марте Россия впервые вошла в топ-5 торговых партнеров Индии, поставив товаров на 37,3 млрд долларов с апреля 2022 года. Объем экспорта из Индии составил 2,5 млрд долларов.

Москва, Наталья Рязанова

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