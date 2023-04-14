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Пятница, 14 апреля 2023, 13:13 мск

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Крупный банк ОАЭ начнет блокировать инвестиционные счета граждан России

Фото: www.emiratesnbd.com

Один из крупнейших банков Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начнет переводить активы граждан России на отдельные счета, куда попадут все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам. Об этом пишет журнал Forbes.

Российские клиенты получили уведомление от Emirates NBD. В письмах руководство банка указывает, что теперь на отдельный счет попадут любые купоны и дивиденды, а также поступления от продажи ценных бумаг. Перевести их на свой счет в ENBD россиянин не сможет.

Введение ограничений обусловлено директивой Евросоюза. При этом исключений для тех граждан России, у которых есть резидентство в ОАЭ, не предусмотрено.

ENBD, как европейские и швейцарские банки, пользующиеся услугами депозитариев Clearstream и Euroclear, обязан исполнять требование депозитария. Euroclear и Clearstream – две основные европейские клиринговые системы, они усложнили операции для россиян после начала СВО.

Дубай, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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