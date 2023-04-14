Лавров рассказал о прогрессе в создании «тройственного газового союза»

Россия, Казахстан и Узбекистан значительно продвинулись в переговорах о создании «тройственного газового союза», – сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Проект будет масштабным и пойдет на пользу всем трем сторонам – позволит укрепить энергетическую безопасность. Лавров отметил, что именно взаимовыгодным и бывает сотрудничество, если стороны обговаривают условия транзита и цены, в выигрыше оказываются все участники.

«Выгоды будут для всех, поскольку есть и поставщики, и те, кто в газе заинтересован», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

Трансляция велась на Rutube-канале МИД РФ.

Президенты РФ Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили планы на «тройственный газовый союз» в ноябре 2022 года. В его рамках планируется решать вопросы транспортировки российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

Самарканд, Наталья Рязанова

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