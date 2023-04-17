Индия планирует поставлять в Россию одежду и автозапчасти

Индия намерена сократить торговый дисбаланс в отношениях с Россией. Планируется расширить ассортимент экспортной продукции, включив в него одежду, керамику, автозапчасти, сказал глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

«Нам нужно очень срочно работать вместе с нашими российскими друзьями над тем, как устранить дисбаланс. Это означает устранение препятствий, будь то доступ к рынкам, будь то нетарифные барьеры, связаны ли они с платежами или с логистикой», – цитирует министра агентство «Прайм».

Джайшанкар считает, что помимо традиционного экспорта лекарств и органических химикатов, Индия может поставлять в Россию ряд других товаров. Среди них автозапчасти, солнечные фотоэлектрические модули, бытовая техника, электронные товары и компонентов, медицинские устройства, одежда, кожа, керамика.

«Я также хотел бы выделить продукты питания и сельскохозяйственные продукты», – сказал глава МИД.

В марте Россия впервые вошла в топ-5 торговых партнеров Индии. По итогам 11 месяцев 2022-23 финансового года торговый оборот двух стран достиг рекордных 45 млрд долларов. При этом, Россия полгода удерживает лидерство среди поставщиков нефти в Индию.

Москва, Наталья Рязанова

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