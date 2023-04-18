Россия получит плату в юанях за строительство АЭС в Бангладеш

Россия и Бангладеш проведут сделку по строительству атомной электростанции «Руппур» в юанях. Тонкости расчетов согласованы сторонами на прошлой неделе, Bloomberg со ссылкой на источники.

«Бангладеш согласилась заплатить России около 300 миллионов долларов в юанях за строительство АЭС», – говорится в статье.

Строительством АЭС «Руппур» в Бангладеш занимается подрядчик во главе с госкорпорацией «Росатом». 90% строительства финансируется за счет российского кредита со сроком погашения в 28 лет.

Китайский юань стал самой торгуемой валютой в России, потеснив доллар. Антироссийские санкции подтолкнули российский бизнес отказаться от доллара и евро во внешнеторговых операциях.

Москва, Наталья Рязанова

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