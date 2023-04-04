Bloomberg признал поражение доллара перед юанем

Китайский юань стал самой торгуемой валютой в России, потеснив доллар. Антироссийские санкции подтолкнули российский бизнес отказаться от доллара и евро во внешнеторговых операциях, пишет Bloomberg.

До начала специальной военной операции юань занимал незначительную долю в объеме торгов на российском рынке. В феврале 2023 года он впервые обогнал доллар по месячному объему торгов, а в марте отрыв стал еще заметнее, резюмировали аналитики агентства на основе ежедневных отчетов о транзакциях Московской биржи.

На фоне масштабных санкций российские компании перевели внешнеторговые операции с доллара и евро на валюты стран-партнеров, отказавшихся поддержать ограничения. Кроме того, 60% активов Фонда национального благосостояния хранится в юанях. Минфин также перевел рыночные операции в китайскую валюту, а Банк России регулярно рекомендует компаниям и гражданам переводить свои активы в рубли или «дружественные» валюты.

Все больше стран отказываются от доллара США при расчетах и хранении активов, поскольку антироссийские санкции раскрыли риск его использования. Так, Бразилия и Китай перевели свои расчеты в национальные валюты для защиты инвестиций. Годовой товарооборот двух государств составляет 150 млрд долларов.

Москва, Наталья Рязанова

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