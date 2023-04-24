Минфин РФ больше не считает доллар резервной валютой

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что доллар больше не является резервной валютой. Поэтому Россия перешла на использование национальных валют в расчетах и сделала это приоритетом своей политики.

В правительстве РФ прошло совместное расширенное заседание коллегий Минфина и Минэкономразвития. Выступая с докладом, Силуанов назвал «опасной» американскую валюту. Он также отметил, что российская бюджетная политика постепенно выходит из кризисного режима.

«В текущем году приоритеты бюджетно-налоговой политики постепенно смещаются от антикризисной повестки к реализации национальных целей развития. Акценты – на технологическом развитии и расширении инфраструктуры, социальной поддержке нуждающихся граждан, интеграции новых регионов и обеспечении безопасности страны», – приводит слова Силуанова пресс-служба Минфина.

Ожидается, что к 2025 году бюджет вернется к первичному балансу в соответствии с «бюджетным правилом». Это «укрепит доверие к экономической политике, обеспечит устойчивость финансовой системы и доступность кредита для развития», добавил министр.

Американский обозреватель Джей Ньюман отметил, что на фоне антироссийских санкций все больше стран отказываются от расчетов в долларах и переводит расчеты в национальные валюты. Это делает американскую валюту менее популярной и снижает ее стоимость.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»