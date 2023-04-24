российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 апреля 2023, 14:08 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Минфин РФ больше не считает доллар резервной валютой

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что доллар больше не является резервной валютой. Поэтому Россия перешла на использование национальных валют в расчетах и сделала это приоритетом своей политики.

В правительстве РФ прошло совместное расширенное заседание коллегий Минфина и Минэкономразвития. Выступая с докладом, Силуанов назвал «опасной» американскую валюту. Он также отметил, что российская бюджетная политика постепенно выходит из кризисного режима.

«В текущем году приоритеты бюджетно-налоговой политики постепенно смещаются от антикризисной повестки к реализации национальных целей развития. Акценты – на технологическом развитии и расширении инфраструктуры, социальной поддержке нуждающихся граждан, интеграции новых регионов и обеспечении безопасности страны», – приводит слова Силуанова пресс-служба Минфина.

Ожидается, что к 2025 году бюджет вернется к первичному балансу в соответствии с «бюджетным правилом». Это «укрепит доверие к экономической политике, обеспечит устойчивость финансовой системы и доступность кредита для развития», добавил министр.

Американский обозреватель Джей Ньюман отметил, что на фоне антироссийских санкций все больше стран отказываются от расчетов в долларах и переводит расчеты в национальные валюты. Это делает американскую валюту менее популярной и снижает ее стоимость.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, Минфин РФ, Рубль,