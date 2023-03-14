NYP: санкции против РФ ударили по способности США печатать новые доллары

Все больше стран отказываются от расчетов в долларах, что делает американскую валюту менее популярной и снижает ее стоимость. Переход на национальные валюты начался ради обхода антироссийских санкций и распространился на топливные сделки, которые когда-то обеспечили устойчивость доллара, отметил обозреватель Джей Ньюман.

Многие страны отказываются от долларовых расчетов из-за риска попасть под санкции или для обхода ограничений, введенных против России. Полагаться только на американскую валюту стало рискованно.

«Отказ от доллара нанесет огромный удар по международному положению Америки. Дни возможности печатать неограниченное количество валюты могут закончиться, как и наша способность дешево покупать иностранные товары», – предупредил автор в статье для New York Post.

Обозреватель отметил, что альтернативные инструменты торговли уже появились и активно используются по всему миру. При снижении спроса на доллар его стоимость упадет, а значит, все товары для американцев подорожают. А со временем дефицитные расходы станут более дорогостоящими или вообще невозможными для американского бюджета.

Ньюман подчеркнул, что Штаты сами нанесли удар по своей финансовой системе, поскольку сделали санкции «центральным инструментом внешней политики». Под ограничения попали более 10 тыс. человек и десятки стран по всему миру. Обозреватель посоветовал Вашингтону уменьшить число врагов или начать жить по средствам.

МИД РФ сообщил, что число государств, готовых отказаться от доллара в расчетах, растет. Антироссийские санкции показали, что американская валюта стала высокорисковым финансовым инструментом.

Американский Минфин предупредил об очередной угрозе дефолта в стране и заявил, что невозможность правительства США платить по своим обязательствам приведет к рецессии в американской экономике и может спровоцировать глобальный финансовых кризис.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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